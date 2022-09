Fachkräfte gelten aktuell als Mangelware: In welchen Bereichen setzen Sie hauseigene Techniker*innen ein, wo wird mit Partnern gearbeitet?

Simmet: Grundsätzlich bin ich ein starker Verfechter, so viel eigene Fachkräfte wie möglich einzusetzen. Leider ist das in der aktuellen Situation nicht immer möglich. In diesem Fall ergänzen wir unser Stammpersonal um externe Ressourcen oder wir setzen externe Partner insbesondere bei infrastrukturellen Leistungen ein, wobei alle Leistungen immer unter der Führung unserer eigenen Spezialist*innen ausgeführt werden, um stabil die notwendige Qualität für die Kund*innen sicherzustellen.

Sie sprechen in Ihrer Aussendung zur Übernahme von einem „stark fragmentierten Markt für technisches Facility-Management“ in Österreich – macht es das für die „Großen“ wie Caverion schwieriger?

Simmet: Nein, das glaube ich nicht. Der Markt ist zwar fragmentiert, aber meine Wahrnehmung ist, dass die Kund*innen immer mehr auf Stabilität, Zuverlässigkeit und auch auf eine solide eigene Wertschöpfung Wert legt. Das können wir sehr gut bieten.



Welche Zukunftsthemen sehen Sie auf die Branche zukommen und wie gehen Sie bei Caverion damit um?

Simmet: Die wichtigen Themenbereichen sind Energie - Einsparung, Energie - Erzeugung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung aber auch der wachsende Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften. Wir verstärken unser Team an Mitarbeitenden laufend und nehmen gerne Lehrlinge und Absolvent*innen auf, die die Zukunft der Gebäudetechnik mitgestalten oder einen Beitrag zum Klimaschutz durch Lebenszyklus-Management leisten wollen. Wir bieten entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende und in der Zusammenarbeit mit allen Unternehmen der Caverion in ganz Europa werden zukünftige Lösungen z.B. in den Bereichen Digitalisierung und Energieoptimierung entwickelt.