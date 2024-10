Dieses erste Level der BIM-Ausbildung vermittelt Grundlagen der Digitalisierung, der IFC-Datenstruktur als auch der openBIM-Projektdurchführung und dient als Basis für die weiteren BIM-Spezialisierungen. Die Kooperation zwischen FMA I IFMA Austria und buildingSMART Austria verfolgt als Ziel, dass die verschiedenen BIM-Reifegrade auch im Facility Management voll zur Geltung kommen. Denn in Ländern mit einem hohen BIM-Reifegrad profitieren insbesondere Facility Manager*innen von dieser Methodik. Um diesen Nutzen auch zu realisieren, gehen die gemeinsamen Schulungen und weltweit anerkannten Zertifizierungen, die im Herbst 2022 gestartet wurden, in die nächste Runde. Bisher konnten bereits vier Ausbildungsrunden ausverkauft durchgeführt werden. Im Rahmen der bevorstehenden Ausbildungsrunde erwarten die Teilnehmer*innen unter anderem exklusive Informationen zum Projekt BRISE und der digitalen Baueinreichung.



>>> Neue Richtlinie für planungs- und baubegleitendes Facility Management

In Deutschland ist das Grundlagenzertifikat seit 2018 in Umsetzung, in der Schweiz seit 2019 und in Österreich seit 2020. In der DACH-Region wurden in den letzten 3 Jahren so über 20.000 Zertifikate ausgestellt. Insgesamt entsprechen in der DACH-Region mehr als 120 Ausbildungspartner den buildingSMART International Compliance- und Qualitätskriterien. Das in internationaler Kooperation entwickelte Programm wurde zum weltweiten Standard bei der Grundlagenausbildung für „openBIM“ in 18 Ländern und 13 Sprachen. Es basiert auf den internationalen buildingSMART-Standards sowie der VDI Richtlinie 2552 8.1 und der ISO 19650.



⇨ Weitere Details zu den Teilnahmegebühren und zur Anmeldung gibt es hier!