Die Zukunft wird dreistufig bleiben, auch davon ist Hans-Peter Moser überzeugt. Zur Untermauerung kündigt er gleich mehrere Investitionsprojekte in Millionenhöhe in die heimischen GC-Standorte an. In Bludenz wird Schmidt's Haustechnik neu gebaut, in Tirol wird Steiner Haustechnik von Innsbruck in einen Neubau in Völs übersiedeln, und die größte Investition erfolgt in Graz: Odörfer Haustechnik wird in eine neue Zentrale im Süden von Graz übersiedeln. Die Verträge für das Grundstück seien bereits unterzeichnet, so Moser, der 2024 die Planung und 2025 die Bauphase anpeilt.

Der Neubau wird möglichst energieeffizient als "grünes" Gebäude angelegt sein und neben der Logistik und den Büros auch ein Kompetenzzentrum für Erneuerbare Energien bieten. Dieses Kompetenzzentrum soll - mit Fokus auf PV und Wärmepumpen - wegweisend für die Ausrichtung der GC Gruppe in ganz Österreich sein.

Hans-Peter Moser möchte damit auch ein Zeichen setzen, dass die Branche alle Gründe hätte, optimistischer zu kommunizieren: „Erfolgreich sein bedeutet auch, in Erfolgen zu denken und nicht nur davon zu reden, was alles schlecht läuft!“