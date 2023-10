Die Themen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft gewinnen an Relevanz für die Bauwirtschaft, noch mehr seit der Taxonomieverordnung der EU. Das wissen auch die Veranstalter des energytalks, der 2009 von der TBH Ingenieur GmbH und Ödorfer Haustechnik ins Leben gerufen wurde. Die Herbstausgabe der Informations- und Netzwerkplattform holte am 11. Oktober den Nachhaltigkeitsexperten Michael Braungart, Erfinder des Cradle-to-Cradle Designkonzepts, auf die Bühne.



„Es braucht ein verstärktes Bewusstsein für Stoffkreisläufe und Life-Cycle Management in der Bauwirtschaft, um die Branche zukunftsorientiert auszurichten. Aus diesem Grund stellten wir beim diesem energytalk Cradle-to-Cradle-Ansätze für ein nachhaltiges Bauen in den Fokus“, so die Veranstalter Robert Pichler, TBH Ingenieur GmbH und Johannes Huber-Grabenwarter, Odörfer Haustechnik. Bei der Herbst-Veranstaltung in der Alten Universität Graz wurde außerdem ein Projekt, welches dem Ansatz „adaptive reuse“ folgt, vorgestellt und Cradle-to-Cradle als Lösungsansatz für Materialengpässe beleuchtet.