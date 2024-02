Vergangenen Dezember erreichte der österreichische Importanteil von russischem Gas mit 98 Prozent seine Höchstmarke seit dem Start des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Für eine Nation, die unabhängig von den russischen Fossilen zu werden will, um so stabile Gaspreise zu schaffen und zu vermeiden, dass die heimische Energieversorgung zum Druckmittel wird, sind das keine guten Nachrichten.



Jedoch ist auch anzumerken, dass der heimische Gasverbrauch 2023 in Summe gesunken ist. Auch die insgesamt importierte Gasmenge lag 2023 bis auf die beiden Monate Mai und Juni unter der Importmenge zu Kriegsbeginn. In diesem Kontext kamen im Dezember zwar 98 Prozent des Gases aus Russland, der Gesamtimport des Monats betrug im Vergleich jedoch nur rund zwei Drittel der importierten Menge im Februar 2022. Mit einer Diversifizierungsverpflichtung will das Klimaschutzministerium (BMK) nun den russischen Gasanteil senken.