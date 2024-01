Bisher regelte das Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) die leitungsgebundene Energieversorgung mit Strom. Die Nachfolgeregelung soll auf die Digitalisierung der Energiewirtschaft und die Umstellung auf erneuerbare Energieträger eingehen. Das ElWG will unter anderem Netzanschlüsse und -zugänge erleichtern, und einen Rechtsrahmen für die Flexibilitätsbeschaffung durch Netzbetreiber schaffen, um neben dem Netzausbau auch Netzkapazitäten optimiert nutzen zu können.



Gerhard Christiner, technischer Vorstand der APG, betont die Notwendigkeit, Stromnetze zu verstärken und die Akteure des Energiesystems zu digitalisieren: „Das schafft man nur mit noch schnelleren Genehmigungsverfahren und einem neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz, welches den Rahmen für ein modernes kundenzentriertes Energiesystem schafft.“ Im Juni 2023 informierte Österreichs Energie, dass das Gesetz noch 2023 in Kraft treten soll – dem war nicht so. Vor dem Hintergrund, dass das ElWG für seinen Beschluss ebenfalls eine Zweidrittel-Mehrheit braucht, kann es auch noch dauern.