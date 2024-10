Mit Alexander Leopold zu sprechen, war immer bereichernd. Er hatte als Baddesigner, Schauraumgestalter und auch als Industriedesigner neue Ideen am laufenden Band, die einen verlässlich innehalten und darüber nachdenken ließen. Er begnügte sich nicht mit der Verbesserung des Üblichen, sondern suchte neue Wege – wie es ein guter Designer eben tut, der stets die Grenzen des Machbaren und Verkaufbaren auslotet, aber nie die Umsetzbarkeit aus den Augen verliert.



Alexander Leopold besuchte die HTL für Möbel- und Innenausbau und studierte später an der TU Wien Architektur. Seinen Einstieg in die Sanitärbranche fand er als Mitarbeiter des legendären Schauraumgestalters Alfred Zoubek, ehe er sich Ende der 1990er mit seinem eigenen Design-Studio LeoDesign selbstständig machte. Seinem ehemaligen Arbeitgeber blieb er in kollegialer Konkurrenz verbunden, mit Alexander Leopold in der auch demographisch logischen Rolle des jungen, innovativen Herausforderers. Er beschränkte sich dabei nicht auf die Schauraumgestaltung und das Baddesign, sondern arbeitete auch als Produktdesigner und Marketing-Berater.



Dank seiner regen Vortragstätigkeit im In- und Ausland und vielen abgehaltenen Seminaren, Workshops und Schulungen war er einer ganzen Branchengeneration im Bereich Badgestaltung, Sanitärtechnik und Schauraumberatung ein Begriff. Noch 2024 machte er mit völlig neuen Ideen über das „Bad der Zukunft“, die er in TGA Fachmagazin und im TGA-Planerjahrbuch publizierte, von sich reden.



Alexander Leopold, geboren 1964, ist im Sommer kurz vor seinem 60. Geburtstag überraschend verstorben. Unser Beileid und unser Mitgefühl gilt allen voran seiner Witwe.