Zu den größten Mankos der Online-Auftritte der heimischen Installationsunternehmen zählen eine mangelnde rechtliche Konformität und fehlende mobile Optimierung der Websites sowie eine schwache Präsenz in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Social-Media. Die Hauptergebnisse der Studie verdeutlichen:

Ein Drittel der Websites ist nicht für mobile Endgeräte optimiert

15 Prozent der Websites verfügen nicht über ein SSL-Zertifikat , was ein erhebliches Sicherheitsrisiko bedeutet

über ein , was ein erhebliches Sicherheitsrisiko bedeutet 83 Prozent der Websites entsprechen nicht der Datenschutzgrundverordnung

73 Prozent der Unternehmen haben keine Facebook-Seite

„Die Ergebnisse sind ein Alarmsignal für die gesamte Branche. Wer heute nicht in die Optimierung seiner digitalen Präsenz investiert, verliert den Anschluss – sowohl in technischer als auch in rechtlicher und vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht“, mahnt Harald Karbon von Edelweiss Digital.

