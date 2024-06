„Oft dringt zu wenig Feedback darüber vor, was der Markt braucht. So passiert es auch, dass viele Dinge produziert werden, die draußen oft korrigiert werden müssen oder gar nicht am Markt ankommen, weil der Installateur einfach anders denkt“, wie Bachler erklärt. Auch der Austausch mit anderen SHK-Influencer*innen fließt in seine Produkte ein, so finden sich zum Beispiel Anregungen von Franjo Sestak („fat_sestak“ auf Instagram und TikTok) im Wärmepumpen-Wartungskoffer wieder. „Es ist schön an neuen Produkten oder Ideen teilzuhaben und die SHK so zu beeinflussen oder zu influencen“, freut sich der Geschäftsführer des bayrischen Installationsbetriebs, der sich und seine Mitarbeitenden auf Instagram mit dem Hashtag „Kanalpiraten“ verschlagwortet.