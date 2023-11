Das geschichtsträchtige Haus am Kittenberg, das bereits 1892 in die Hügellandschaft der sogenannten „steirischen Toskana“ gebaut wurde, ist in die Jahre gekommen. An Charme hat die kleine Villa jedoch nichts eingebüßt – das erkannten auch die neuen Besitzer, die das Gebäude mit einer Generalsanierung an moderne Wohnansprüche anpassen wollten.



Die Verwirklichung der Bau- und Installationsarbeiten mitunter zur Herausforderung für das Projektteam: „Aus technischer Sicht kann man durchaus von einer spektakulären Sanierung sprechen. Die geografischen Gegebenheiten beim Projekt Kittenberg – allen voran das Gefälle, aber auch der erhaltenswerte Obstbaumbestand – waren herausfordernd", so Christian Buchbauer, Leiter Marketing und Produktmanagement bei der Vaillant Group Austria. Es habe sich aber bestätigt, dass mit technischem Know-how, professioneller Planung und flexiblen Technik-Lösungen auch im Altbestand und in Hanglagen der Umstieg auf erneuerbare Energien realisierbar sei.