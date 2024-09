Paukenschlag in der Gebäudetechnik-Szene: Benedikt Binder-Krieglstein lässt mit der Ankündigung aufhorchen, mit der Übernahme eines Klimatechnik-Unternehmens in die Gebäudetechnik einzusteigen. Das Übernahmeziel ist, so Binder-Krieglstein auf Linkedin, ein "Unternehmen, das seit über 50 Jahren zu den führenden Unternehmen der Klimatechnikbranche in Österreich gehört."

Benedikt Binder-Krieglstein ist ein schillernder Kopf in Österreichs Unernehmenslandschaft. Seit 2015 prägte er als Managing Director und CEO von Reed Exhibitions Austria das heimische Messewesen. Ab 2020 übernahm er die Leitung der deutschen und österreichischen Gesellschaft, in diese Zeit fällt auch die Umbenennung von Reed Exhibitions in RX und die Umdeutung des Begriffs CEO: Aus dem Chief Executive Officer wurde für ihn der "Chief Empowerment Officer", der seine Rolle in der Stärkung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sah. Nach seinem Ausstieg bei RX und der gleichzeitigen Ankündigung des Konzerns, sich aus dem österreichischen Messewesen zurückzuziehen, wurde es still um den umtriebigen Netzwerker - bis zum 26. September 2024.

