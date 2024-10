Auf der Chillventa 2024 präsentierten 1.010 Aussteller aus rund 49 Ländern den 32.796 aus aller Welt angereisten Teilnehmer*innen ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen. Damit hätten sich die Messekennzahlen wieder auf Vor-Corona-Niveau eingependelt, freut sich Daniela Heinkel, Director Chillventa und European Heat Pump Summit, Nürnberg Messe. Zum Vergleich: Bei der letzten Ausgabe der Messe 2022 waren 843 Aussteller aus 43 Ländern vertreten, die Zahl der Fachbesucher*innen lag bei etwa 30.000.



Das Rahmenprogramm, darunter erstmals über 250 Fachvorträge beim Chillventa Congress und in den vier Fachforen sowie zwei Sonderpräsentationen luden zum fachlichen Diskurs ein. Im Fokus standen dieses Jahr Themen wie Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung. „Die Stimmung in den Hallen war ausgezeichnet und kam einem großen Familientreffen gleich. Die Chillventa ist und bleibt die zentrale Veranstaltung weltweit für die Kältebranche mit den Segmenten Klima, Lüftung und Wärmepumpen“, so Heinkel.