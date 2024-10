Am 25. September machte der Branchentreff DIREKT – Bad . Heizung . Service seine Österreich-Premiere am Salzburger Flughafen. Rund knapp 250 Teilnehmer*innen nahmen am Event für 2-Stufler teil, die organisierenden Unternehmen zeigen sich damit zufrieden. „Dass die Österreich-Premiere ein solcher Erfolg für unsere Veranstaltung wird, freut uns ganz besonders“, betont Mit-Organisator Falko Mauersberger.



Die deutsche Traditionsveranstaltung für Fachbesucher aus der SHK- und benachbarten Branchen findet an wechselnden Standorten statt. Das Event in Salzburg sei dabei eine „Herzens-Sache“ gewesen, so Mauersberger. Handwerksbetriebe und Dienstleister aus Österreich, aber auch Süd-Deutschland und Slowenien sind dafür nach Salzburg gekommen und haben Lösungen für barrierefreie Bäder, smarte Heizungslösungen oder die Vermeidung von Staub und Schmutz auf Baustellen begutachtet.



Besonders geschätzt sei bei den Besuchern der kurze Draht zwischen Besucher*in und persönlichem Ansprechpartner auf Entscheider-Ebene, so das Fazit des Treffs. Andreas Bieber vom Organisations-Team dazu: „Auch hier in Salzburg sind wieder so viele persönliche Gespräche und Kontakte entstanden." Damit wird dem Konzept des Branchentreffs Rechnung getragen, in dessen Mittelpunkt das persönliche Gespräch – und Geschäft – steht. Nach positiven Rückmeldungen werde es zudem „auf jeden Fall" eine weitere Auflage in Österreich geben, die Planungen dazu starten in Kürze, wie der Branchentreff informiert. Organisiert wird der Branchentreff Direkt von den Unternehmen Avenarius Bad. Funktion. Design, fima Carlo Frattini Spa, HSK Duschkabinenbau und

Badtechnik Mauersberger.