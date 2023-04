Die VIZ Infodays – konzipiert als Roadshow und Branchentreff – beginnen in wenigen Tagen. Von Graz über Wr. Neustadt, Hall in Tirol und Linz kommen 21 Hersteller mit in die Regionen zu ihren Kund*innen. Der VIZ möchte damit gerade im Zeitalter der Digitalisierung den Faktor der persönlichen Nähe in der Betreuung und Schulung von Kund*innen fördern.



Nicht alle Unternehmen haben bei vollen Auftragsbüchern auch Zeit für einen Messebesuch. Daher setzen die Aussteller bei den VIZ Infodays darauf, die Unternehmen regional in traditionellen Räumlichkeiten zu treffen. Mit einheitlichen Ständen, Besprechungszonen und einer gemeinsamen Bewirtungszone sollen die Besucher*innen die Möglichkeit haben, Erfahrungen auszutauschen und Neuigkeiten zu erfahren.



>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!