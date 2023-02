Die im Projekt geplanten elektrochromatischen Gläser, welche abhängig von der äußeren Sonnen-einstrahlung und den Bedienvorgaben des Nutzers den Grad der Tönung verändern, erfordern auch ein intelligentes und sehr spezielles Steuerungskonzept. Es wurde hier ein System der Firma Sageglass im Projektgeplant.



Die besonderen Anforderungen an die Flexibilität der Beleuchtung und der Elektroanschlüsse (Strom, IT und Sicherheitstechnik) im Zusammenspiel mit wechselnden Ausstellungsinhalten und damit verbundenen Raumkonfigurationen waren eine weitere Herausforderung für die Planung. Diese Herausforderungen wurden durch sehr flexible Schienensysteme in den Decken gelöst. Über entsprechende Adapter können Beleuchtungs- wie Stromanschlüsse über dieses System sehr variabel an beliebigen Stellen innerhalb der Ausstellungsflächen realisiert werden.

Die Ingenieurbüros Lakata GmbH und EPG GmbH bedanken sich bei der Bauherrschaft, den Vertretern der Stadt Wien, dem Generalplaner sowie allen anderen Projektbeteiligten für die gebotene Möglichkeit zur Mitwirkung an diesem sehr spannenden Projekt und die sehr gute Zusammenarbeit.