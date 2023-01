Um es gleich vorwegzunehmen: Trinkwasser-Installationen in Altbauten sind nicht per se gefährlich, aber insbesondere unter Putz verlegte Installationen bergen mitunter Überraschungen. Dafür spricht eine aus der Praxis stammende Definition für Altbau: „Ein Altbau ist alles, was besonders viel Ärger macht und immer mehr kostet, als man denkt.“ In den seltenen Fällen, in denen Bestandspläne überhaupt vorliegen, entsprechen sie den aktuellen Gegebenheiten.



Denn wie in vielen Bestandsgebäuden üblich, werden bei Umbauten und Erweiterungen die Pläne nicht aktualisiert. Übersteigt das Alter von Gebäuden 50 Jahre, so wird es immer unwahrscheinlicher, auf Menschen zu treffen, die über die gesamte Historie Bescheid wissen. Bei noch älteren Gebäuden sind die Pläne im Zuge der Wirren des zweiten Weltkrieges und der Besatzungszeit häufig verloren gegangen. Als Folge dessen findet sich dann in den Sachverständigengutachten der Hinweis:



„Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die frei zugänglichen Teile der Trinkwasserinstallation des Objektes. Die Begutachtung wurde auf Sicht ohne Bauteilöffnung durchgeführt. Entsprechend kann über Installationen unter Putz kein Bericht vorgelegt werden.“