Frägt man diverse Planer, HKLS-Projektanten ebenso wie Architekten, nach ihrem Lieblingsprojekt, so lautet die Antwort häufig „das aktuelle“ oder „das jüngste“, manchmal gibt es gar keines, aber selten gibt es einen emotionalen Hintergrund. Nicht so bei Erich Szczur, dem Alleineigentümer des Wiener Planungsbüros Thermo Projekt Haustechnische Planungs GmbH.

Als sein Lieblingsprojekt bezeichnet er das LDZ (Landesdienstleistungszentrum) Salzburg, „weil ich mit Salzburg emotional verbunden bin: Ich habe dort das heutige Hotel Wyndham (früher Penta) in der Fanny-von-Lehnert-Straße geplant, an der auch das LDZ liegt“. Das LDZ ist eines der drei gewonnenen Großprojekte, wozu noch das Center of Physics in Graz und das Alpen-Adria-Sportbad in Klagenfurt kommen. Was zu einem Umsatz von „knapp über zwei Millionen Euro“ und zur Reduktion von Kleinprojekten geführt hat. „Heuer werden es um 10 Prozent bis 15 Prozent weniger werden, aber dafür steigt die Lebensqualität“, erklärt Erich Szczur, der Mitte März seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, im Gespräch mit der TGA.