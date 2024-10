Der oberösterreichische Pellets-Experte Ökofen hat seine Geschäftsleitung rund um Managing Director Stefan Ortner vergrößert. Mit Florian Haslinger (42) und Peter Planberger (40) steht nun ein Dreierteam an der Spitze des Unternehmens, das seit der Firmengründung 1989 mehr als 180.000 Systeme installiert hat und aktuell europaweit rund 600 Mitarbeitende zählt.

Die Besetzung erfolgte intern, Planberger ist ausgebildeter Installationstechniker und seit 2008 bei Ökofen in den Bereichen Marketing und Vertrieb tätig. Der studierte Diplomingenieur Haslinger heuerte 2019 beim Unternehmen an und trägt Verantwortung für Innovationen und Produkte. „Mit jetzt drei Personen in der Geschäftsleitung können wir auch in Zukunft agil auf Marktveränderungen reagieren. Wir haben noch viele Ideen, um mit außergewöhnlichen Lösungen noch mehr Menschen zum Umstieg auf erneuerbare Energie zu bewegen“, betont Stefan Ortner, seit 2010 Gesellschafter und Geschäftsführer von Ökofen. Erst 2023 hatte der Heizungsexperte sein Portfolio um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe erweitert.