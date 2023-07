Mit strategischen Allianzen in Ländern wie Schweden, Großbritannien, Irland, Frankreich, Italien, Tschechien und Polen baut M-TEC neben den DACH-Kernmärkten sein internationales Netzwerk kontinuierlich aus. Ein weiterer Standort in Hagenberg und seit 2023 in den Niederlanden, in Dänemark und in der Region rund um Nürnberg sollen das Unternehmen näher an Kund*innen, aber auch an potenzielle Mitarbeitende bringen.



Am Firmensitz in Pinsdorf läuft zudem die Produkt- und Sortimentsentwicklung weiter: So sollen noch heuer eine erste Wechselrichter-Serie und Ein-Phasiges Modell des Batteriespeichers Energy-Butler auf den Markt kommen.