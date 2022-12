Der Vortrag von Alexander Götz, CFO, und Hans-Peter Stubenrauch, Facility Manager vom Theater in der Josefstadt, stellt daher eine einfache, kostengünstige Methode für diesen Bereich vor. Das Theater in der Josefstadt wollte nicht nur wegen der Vorgaben der Regierung, sondern auch aus Kostengründen seinen Energieverbrauch optimieren. Frei nach dem Motto „What you cannot measure you cannot manage” wurde ein Energiemonitoring im letzten halben Jahr umgesetzt. Dabei war zu beachten, dass das Monitoring-System während des Betriebs ohne Abschaltungen implementiert werden kann, denn einen Stehtag kann sich das Theater nicht leisten. In der IoT-basierten Software-as-a-Service-Lösung „Sustainability Explorer“ fand es eine geeignete Lösung.



Die IoT-Messgeräte zur Messung von den Energieverbräuchen im Bereich elektrische Energie und Fernwärme konnten leicht im laufenden Betrieb vom Hauselektriker nachgerüstet werden. Die bestehenden Leitungen wurden mit Spulen umschlossen, ein zusätzlicher Aufputzverteiler bietet Platz für die zusätzlichen Geräte, die den Stromverbrauch danach messen. Per Bus wird der Fernwärmeverbrauch über dieselbe SPSS, die auch die Strommessung bewerkstelligt, ausgelesen. Nun können alle Werte, wenn benötigt, im Minutentakt ausgelesen und im Dashboard des SaaS-Cloud-Tools analysiert werden. Damit wird nicht nur die Erstellung der KPIs unterstützt, sondern auch der operative Betrieb kann überwacht und optimiert werden.



Das einzige Manko war die lange Lieferzeit der Geräte, daher wird in der Ausbaustufe auch ein anderer Hersteller mitwirken, der aber durch das offene Konzept der Lösung einfach eingebunden werden kann. Hans-Peter Stubenrauch empfiehlt daher, möglichst rasch mit der Implementierung zu beginnen, da man mit Lieferzeiten von bis zu einem halben Jahr rechnen müsse. Da das erste Jahr für die verpflichtende ESG- Berichterstattung 2024 ist, bleibt nicht mehr viel Zeit. Bei weiteren Umbauten wird sofort, wo es Sinn macht, weil große Verbraucher betroffen sind, ein detaillierteres Monitoring angedacht und von den TGA-Planer*innen umgesetzt. Durch die Cloud-Lösung ist die Lösung sehr skalierbar. Das bedeutet in der Praxis, dass vor Ort außer den IoT-Geräten nichts implementiert werden muss. Dies reduziert den Implementierungsaufwand und die notwendigen Kenntnisse bei den Haustechnikplaner*innen und der IT-Abteilung wesentlich.