Die aktuelle Folge des Reportage-Formats reNEWSable widmet sich einer der entscheidenden Fragen für den Einsatz von Luftwärmepumpen. Wie laut sind die Außeneinheiten wirklich? Besonders in dicht besiedelten Gebieten ist die Grenze zwischen Schall und Lärmbelästigung oft nicht klar zu erkennen. Doch gerade hier gibt es technisch meist kaum eine andere Möglichkeit zur Dekarbonisierung des Heizsystems.

=> Sehen Sie selbst, was wir am Prüfstand des AIT (Austrian Institute of Technology) und in einer Wiener Kleingartensiedlung darüber herausgefunden haben.