Wie es im ISH-Jahr so üblich ist, fahren viele Hersteller mit ihren Produktneuheiten direkt in die Regionen – so auch die FläktGroup. Der Fläkt on Wheels Truck macht am 12. Juni in Gaspoltshofen und am 13. Juni in Altlengbach Halt. An beiden Tourstopps erwartet Besucher*innen ein Programm mit informativen Vorträgen sowie Produktpräsentationen und kulinarische Verpflegung. In Gaspoltshofen gibt es außerdem ein anschließendes Sommerfest.

In Gaspoltshofen wird Experte Christian Holzinger ein Fachreferat rund um Normung, die F-Gase-Verordnung, Klimarelevanz und zukunftsfähigen Kältemitteln halten. In Altlengbach gibt Planer Christoph Urschler Einblicke in aktuelle Vorgaben, die EPBD sowie energieeffiziente Lösungen und Einsparpotentiale der bedarfsgeführten Lüftungstechnik. Im Truck selbst ist die moderne Lüftungstechnik ausgestellt und live zu begutachten.

⇨ Zur Anmeldung für die beiden Termine geht's hier.

