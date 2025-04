Stiebel Eltron Deutschland baut aus : Fördersegen für Stiebel Eltron

Stiebel Eltron Deutschland will kräftig in seinen Produktionsstandort im niedersächsischen Holzminden investieren. Hohe zweistellige Millionenbeträge sollen in die Herstellung von Luft-Wasser-Wärmepumpen fließen – Bund und Länder alleine haben Förderungen von bis zu 10,8 Millionen Euro zugesagt.