„Die Auftragseingänge für Wärmepumpen sind ab Herbst 2023 spürbar zurückgegangen“, beschreibt Kai Schiefelbein, Vorsitzender der Geschäftsführung die Lage. Das Wachstum des Unternehmens werde dadurch im Moment „verzögert", weshalb man die temporäre Maßnahme der Kurzarbeit nutzen will, um Arbeitsplätze nicht nur kurzfristig erhalten, sondern dauerhaft zu sichern.



„Die Aufgeregtheit um das GEG und die lange unklare Fördersituation haben dazu geführt, dass viele Endverbraucher*innen verunsichert waren und noch sind“, so Schiefelbein weiter. Auch wenn es nun einen klaren Fahrplan gebe und eine attraktive Förderung bestehe, rechne er mit einigen Monaten, bis sich der Markt erholt. Mittelfristig soll der Bedarf an Wärmepumpen, speziell an Luft-Wasser-Wärmepumpen, Branchenprognosen zufolge auf ca. 500.000 bis 700.000 pro Jahr in Deutschland ansteigen. „Deswegen ist es weiterhin richtig und wichtig, in den Produktionskapazitätsaufbau zu investieren – die dafür vorgesehenen und teilweise schon begonnen Maßnahmen werden daher nahezu planmäßig weiter umgesetzt", schließt Schiefelbein.