„Die Erfahrung der vergangenen Monate zeigt, dass wir als Unternehmen im aktuellen Marktgeschehen besonders in den wachstumsstarken Märkten mit hoher Agilität und Effizienz operieren müssen. Damit forcieren wir unsere Strategie der Fokussierung und Internationalisierung“, erläutert Gesing die aktuelle Veränderung.

Frank Offermanns war im Mai 2021 als Spezialist für Marketing und Vertrieb in den Vorstand von Dornbracht berufen worden. „Bei Frank Offermanns bedanken wir uns für seinen Einsatz und seinen Beitrag, insbesondere im Zusammenhang mit der Entwicklung der Marke Dornbracht und der Erweiterung der internationalen Markenpräsenz“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Dornbracht. Insbesondere die Showroom- Eröffnungen und neue Niederlassungen in der Region APAC seien wichtige Meilensteine für das Unternehmen, betont auch Gesing.

Dornbracht hatte den Vertrieb zuletzt vor allem in Asien ausgebaut. Das Unternehmen wird 2023 ein Dornbracht Experience Center in Singapur eröffnen, sowie im Frühjahr 2024 einen Showroom in Mailand. 2022 wurden eigenständige Vertriebsgesellschaften in den Wachstumsmärkten Vietnam und Thailand gegründet sowie die Niederlassung in Indien ausgebaut. Im gleichen Jahr eröffnete ein Büro mit repräsentativer Ausstellungsfläche in Shanghai.