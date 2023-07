Andrea Bußmann, Geschäftsführerin Sales & Marketing, Schell

Dirk Gellisch, Geschäftsführer Viega

Stefan Gesing, CEO Dornbracht

Dr. Michael Rehse, Geschäftsführer - Geschäftsbereich Guss- und Gebäudetechnik Gebr. Kemper

Michael Rimm, Head of Sales Germany IMI Hydronic Engineering

Johannes Rump, Geschäftsführender Gesellschafter Oventrop

Elisa Sasserath-Kentsch, Geschäftsführende Gesellschafterin Hans Sasserath

Der VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer) gilt als der größte Industrieverband der Welt, in seinen Fachabteilungen sind die wichtigsten deutschen Hersteller in den verschiedenen Industriesparten organisiert.



Die VDMA Fachabteilung Gebäudearmaturen setzt sich nach eigenem Bekunden dafür ein, "die Rahmenbedingungen für die positive Entwicklung dieses wichtigen Industriezweigs in dem zunehmend herausfordernden Marktumfeld zu sichern sowie die Interessen der Branche gegenüber Gesetzgeber, Behörden und der Öffentlichkeit zu vertreten."