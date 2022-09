Zu entdecken gab es Trends und Lösungen für die Bereiche Sanitär, Installation, Heizung und Klima und heuer erstmals Elektro. Für den Tiefbau und die Industrie wurden die neuesten Highlights bei Armaturen und Rohrleitungstechnik präsentiert. Ein breites Angebot zu E-Mobilität, Photovoltaik und Stromspeicher wies in die Zukunft. Auch der Installateur-Nachwuchs hatte mit Mission2Skills eine Bühne und konnte zeigen, wie professionell er an Aufgaben herangeht.



Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsitzender der Frauenthal Handel Gruppe, zieht sehr zufrieden Bilanz: "Bei der dritten Auflage unserer Expo haben wir die Ausstellungsfläche verfünffacht. Mehr Platz, mehr Aussteller, mehr Besucher – unsere Rechnung ist eindeutig aufgegangen. Dass so viele Kunden zur Expo 2022 kamen, ist für uns die Bestätigung, dass wir 2018 mit der Ausrichtung einer Branchenmesse die richtige Entscheidung getroffen haben. Dass wir heuer am ehemaligen Standort der Aquatherm so viele Kunden begeistern konnten, freut uns natürlich ganz besonders."