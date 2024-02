Nach dem überraschenden Rücktritt von Thomas Stadlhofer aus der Frauenthal-Spitze, nominiert die Frauenthal Handel Gruppe Robert Just zum neuen Vorstand. Ab März wird er als Chief Sales Officer (CSO)/Chief Operating Officer (COO) die Bereiche Vertrieb, Supply Chain Management, Business Development & Marketing, IT und Digitalisierung verantworten. Vorständin Erika Hochrieser ist weiterhin für Finanzen, Recht und Personal zuständig.



Just ist seit 2015 in der Frauenthal Handel Gruppe tätig. Er bekleidete zuletzt die Funktion des Chief Supply Chain Officer und steuerte davor bereits die Bereiche Vertrieb, Einkauf und Logistik. Gemeinsam mit dem Management-Team und den Mitarbeitenden will Just die Frauenthal-Strategie, „Kunden noch erfolgreicher zu machen“, konsequent umsetzen und weiterentwickeln, wie er betont: „Die absolute Kundenzentrierung in unserer Mission hat sich zu 100 Prozent bewährt."