Die GC-Gruppe Österreich ist jetzt Mitglied im Bundesverband Photovoltaic Austria. . „Wir freuen uns darüber, dass wir als Mitglied die wichtige Arbeit des Bundesverbandes Photovoltaic Austria unterstützen dürfen und können“, betont Johannes Huber-Grabenwarter, Sortimentsverantwortlicher Erneuerbare Energien bei der GC-Gruppe Österreich und geschäftsführender Gesellschafter der Odörfer Haustechnik. Das Engagement für erneuerbare Energien sei der GC Gruppe „enorm wichtig", auch aus Verantwortung gegenüber den Installateurpartner*innen.



Dass der Großhändler Mitglied im Bundesverband Photovoltaic Austria ist, soll auch den Installateurpartner*innenbringen: „Dank der engen Vernetzung mit dem Bundesverband erhalten wir wichtigezu Gesetzesänderungen bei Erneuerbaren oder ähnlichem, wie etwa dem Nullsteuersatz auf Photovoltaik ab 2024, stets aus erster Hand und können diese Informationen direkt an unsere Installateurpartner*innen weitergeben“, so Huber-Grabenwarter. Außerdem wolle man so sicherstellen, am Puls der Zeit zu bleiben.