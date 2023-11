TGA: Je nachdem mit wem man spricht ändert sich aktuell die Einschätzung der Wärmepumpe: Entweder sie ist die Zukunftstechnologie oder ein Ladenhüter … wie sehen Sie die Situation?



Klaus Gschiel: Sie haben schon recht, den Boom, der letztes Jahr um diese Zeit da war, den gibt’s heuer nicht. Das liegt nicht an der Wärmepumpe, denn die Technologie ist mittlerweile ausgereift. Es gibt keine schlechten Geräte mehr am Markt. Endkund*innen verspüren einfach nicht mehr den Druck, den Energieträger unbedingt wechseln zu müssen. Dazu kommt aktuell eine Verwirrung am Markt aufgrund der angekündigten Förderstruktur: Es sollen laut EWP in Österreich bis zu 75 Prozent Förderung für Neuanlagen kommen, aber das ist noch nicht klar ausformuliert. Daher gibt es ein Zuwarten, sowohl bei Endkund*innen als auch bei Installateur*innen und nicht zuletzt auch bei uns. All das führt zu der aktuellen Abwartestimmung. Auf lange Sicht wird es aber für Energiewende und für die Erreichung der Klimaziele in Richtung Wärmepumpe gehen.



Johannes Huber-Grabenwarter: Der Hype ist schon Anfang 2023 eingebrochen, als klar war, dass uns Öl oder Gas über den Winter nicht ausgehen werden. Ein zweiter Punkt ist, dass bei der Wärmepumpe 2022 noch sehr hohe Stückzahlen im Neubau installiert wurden. Indirekt hat also die Neubaukrise wegen der Kreditvergabe-Richtlinien und der Zinserhöhungen auch die Wärmepumpe getroffen. Allerdings darf man den Einbruch auch nicht überschätzen: Im Vorjahr wurde die Rekordzahl von circa 50.000 Wärmepumpen abgesetzt, heuer werden die Zahlen freilich darunter liegen. Im kommenden Jahr gehen wir von einer ähnlichen zahlenmäßigen Entwicklung wie heuer aus, nur wird sich der Markt verändern. Waren wir bisher bei der Sanierung schwach, so ändert sich das nun. Es wird in die Sanierung gehen, in größere Anwendungen für Mehrfamilienhäuser samt anspruchsvollerer Lösungen wie etwa Kaskadenschaltungen.



Was muss sich ändern, damit die Wärmepumpe in der Sanierung ankommt – außer, dass der Neubau darnieder liegt?



Gschiel: Ein Manko war bisher, dass Niedertemperatur-Anlagen die Voraussetzung für die Förderung waren. Die Vorlauftemperatur für die Wärmeabgabe musste unter 40 °C bleiben, das ist aufwändig für die Sanierung. Wenn das auf 55 °C steigt, gibt das automatisch einen Boost. Der Wärmepumpen-Verband kämpft dafür, und ich persönlich gehe auch davon aus, dass das in den neuen Förderkriterien berücksichtigt sein wird. Weil wann soll das umgesetzt werden, wenn nicht jetzt, wo ohnehin neue Rahmenbedingung geschaffen werden und der politische Wille zur Wärmewende da ist. Strom wird auch in der Sanierung die dominierende Technologie werden.