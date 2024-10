Georg Fischer informiert, sich von mit Joost Geginat, Präsident von GF Piping Systems und Mitglied der GF Konzernleitung, einvernehmlich darauf geeinigt zu haben, dass Geginat eine neue Aufgabe innerhalb des Konzerns übernimmt. Er tritt deshalb mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion zurück. CEO Andreas Müller übernimmt die Leitung der Division interimistisch und soll die Weiterentwicklung unseres Rohrleitungssystemgeschäfts – einschließlich der Integration von Uponor – vorantreiben.



Geginat hat die Leitung von GF Piping Systems im August 2016 übernommen, nachdem er zuvor als strategischer Berater in verschiedenen GF Projekten auf Konzern- und Divisionsebene tätig war. Ab 2025 soll er GF weiterhin mit seiner strategischen und operativen Erfahrung unterstützen. Andreas Müller, CEO von GF, dazu: „Im Namen der gesamten Konzernleitung möchte ich Joost Geginat herzlich für seinen Beitrag in den letzten acht Jahren und für die erfolgreiche, wertvolle Zusammenarbeit danken. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft von seiner Expertise zu profitieren.“ Die Suche nach einer Nachfolge für die langfristige Leitung der Division ist eingeleitet.

