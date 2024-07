Das Schweizer Industrieunternehmen Georg Fischer, zu dem seit Ende 2023 auch Uponor – inzwischen GF Building Flow Solutions – gehört, hat seine Halbjahresergebnisse für 2024 veröffentlicht. Der Gesamtumsatz erhöhte sich um 22,8 Prozent auf 2,49 Mrd. Euro (2023: 2,03 Mrd. Euro), während der organische Umsatz um 3,2 Prozent hinter dem ersten Halbjahr 2023 zurückblieb.

Das vergleichbare Betriebsergebnis (EBIT) lag bei 228 Mio. Euro mit einer Marge von 9,1 Prozent (2023: 190 Mio. Euro mit einer EBIT-Marge von 9,4 %), das ausgewiesene Betriebsergebnis erreichte 201 Mio. Euro (EBIT-Marge: 8,0 %). Das Unternehmen startet zudem ein unternehmensweites Programm zur Steigerung seiner Performance als Reaktion auf rückläufige Märkte.

Insbesondere im ersten Quartal sei das erste Halbjahr 2024 von herausfordernden Bedingungen in einzelnen Marktsegmenten geprägt worden, so Andreas Müller, CEO von GF. Aber: „Unsere verstärkte Fokussierung mit GF Piping Systems und GF Building Flow Solutions auf das Rohrleitungsgeschäft, gepaart mit unserer ausgewogenen globalen Präsenz, konnte die verhaltene Nachfrage in Bereichen wie dem schwächeren Halbleitersektor und der europäischen Baubranche teilweise kompensieren." Die zunehmend positive Dynamik im zweiten Quartal in verschiedenen Märkten stimme das Unternehmen jedoch zuversichtlich, auch in der zweiten Jahreshälfte eine positive Entwicklung zu sehen.