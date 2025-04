In einer überzeichneten Finanzierungsrunde hat das österreichische Jungunternehmen Heizma 2,5 Millionen Euro eingesammelt. Geplant war eine Finanzierungsrunde über 2 Millionen Euro – aufgrund des großen Interesses wurde diese aufgestockt. Mit dem Wachstumskapital will das Unternehmen Marktanteile in allen Geschäftsbereichen hinzugewinnen. Erklärtes Ziel für die kommenden Jahre sei es, möglichst viele Einfamilienhäuser zu elektrifizieren und damit einen Beitrag zur Energiewende zu leisten, heißt es in der zugehörigen Presseaussendung.

Mit dem gewonnenen Kapital will Heizma auch ein neues Finanzierungsmodell implementieren und sich dadurch vom Mitbewerb differenzieren: Künftig sollen Kund*innen ihre Energielösungen ohne Anzahlung und mit flexiblen Zahlungsmodalitäten erwerben können. Der Zugang zur Energiewende soll damit einfacher und unbürokratischer gestaltet werden. „Unser Ziel ist es, Hausbesitzern maximale Eigenversorgung mit Wärme und Strom ohne finanzielle Belastung zu ermöglichen“, erklärt Michael Kowatschew, Geschäftsführer von Heizma. Hierfür setze Heizma auf innovative Technologien und ein neues, modernes Serviceverständnis im Handwerksbereich, so Kowatschew.