Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter informiert, sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung zu einer strategischen Neuausrichtung entschieden zu haben. Man wolle die Ressourcen künftig im Südosten Bayerns bündeln, der Standort in Amberg wird daher Ende 2024 geschlossen – davon umfasst sind die Mein Holter Bad Ausstellung sowie das Holter Abholzentrum. Wie viele Mitarbeitende davon betroffen sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Großhändler will sich zukünftig rund um seine Standorte in Obertraubling und Passau fokussieren.



Markus Steinbrecher, Geschäftsführer von Holter, betont: „Durch die Bündelung unserer Ressourcen im Südosten Bayerns können wir unsere Abläufe optimieren und die Effizienz steigern." Mit den Ausstellungen in Obertraubling und Passau und den eigenen Service- und Logistikleistungen sei es möglich, die Installateur-Partnerbetriebe in dieser Region zu versorgen.

