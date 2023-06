Nach der Übernahme der Mehrheitsanteile von mobiheat durch die die Mainova AG, Mutterkonzern von Hotmobil, im Jahr 2022 (TGA berichtete) war es eine Frage der Zeit: Hotmobil und mobiheat starten nach dem erfolgreichen Markteintritt der Enerent Schweiz ab Juli 2023 auch in Österreich gemeinsam als Enerent Austria.

Somit gibt es in Österreich künftig eine große Enerent Austria GmbH mit Hauptsitz in St. Lorenz am Mondsee und zusätzlich einer Serviceniederlassung in Neusiedl am See. „Wir freuen uns, nur ein halbes Jahr nach der Eröffnung in der Schweiz, nun auch in Österreich an den Start gehen zu können. Wir haben mit dem Zusammenschluss von Hotmobil und mobiheat die Möglichkeit, gezielt jeden Bedarf abzudecken“, so Thomas Brukner, Geschäftsführer von Enerent Austria.

Kund*innen erwarte in Zukunft ein größerer Mietanlagen-Park in den Bereichen mobile Heizung, mobile Kälte und mobiler Dampf, erklärt Brukner. Der 47-Jährige ist seit vielen Jahren in der Branche mobiler Energiedienstleistungen tätig und war bereits am Aufbau der Hotmobil-Zweigniederlassung in Österreich beteiligt. Zuletzt war er laut LinkedIn Geschäftsführer der neu gegründeten Enerent Schweiz.