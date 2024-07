Auf den Dächern seines Logistikzentrums in Marchtrenk hat Hoval kürzlich eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Der Raumklima-Spezialist Projekt will die sanierten Dachflächen so effizient zu nutzen, seine Energiekosten senken sowie die eigene Blackout-Prävention forcieren.



„Mit der Installation der Photovoltaikanlage leisten wir einen weiteren wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und stärken zudem unsere Unabhängigkeit von externen Energiequellen", so Christian Hofer, Geschäftsführer von Hoval in Österreich, zu den Hintergründen der Investition.