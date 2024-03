TGA: Teilen Sie den Eindruck, dass es aktuell wieder mehr um Hybridheizungen geht als noch vor ein paar Jahren? Sie selbst sagten kürzlich, dass die „Hybridheizung viel bewegen könne“. Was meinen Sie damit?



Christian Hofer: Ich habe eine Grafik mitgebracht, die zeigt, dass mit einer erneuerbaren Heizung, die „nur“ 50 Prozent der Gebäudeheizlast abdeckt, in Kombination mit einem fossilen Heizgerät rund 80 Prozent des Jahres-Wärmebedarfs abgedeckt werden und damit folglich die fossilen Emissionen um 80 Prozent reduziert werden. Im Beispiel ist es ein Pelletkessel, das funktioniert mit einer Wärmepumpe aber gleich.



Was Sie da vorschlagen, das wird in Österreich aber nicht gefördert: Das EWP sieht die Demontage des fossilen Heizgeräts vor , will man die Förderung abholen. Wie geht das zusammen?Hybridheizungen sind in den meisten umliegenden Ländern sehr beliebt. Unser Nachbar Deutschland fordert und fördert beispielsweise Lösungen mit einem Erneuerbaren-Anteil von mindestens 65 Prozent . In Österreich wird bis dato ein 100-prozentiger Umstieg gefordert, sofern man von Förderungen profitieren will. Eine 100-Prozent-Lösung ist immer schön, aber eben auch schön teuer. Ich kritisiere unsere Regierung nicht, denn unsere Branche profitiert ja von den Förderungen. Ich wünsche mir aber eine offene Diskussion, wie wir die Energiewende möglichst rasch und möglichst günstig schaffen. Derzeit gibt es diese Diskussion nicht, sondern es werden allseits Ideologien strapaziert. Mich wundert, dass sich niemand Gedanken macht, woher die Fördergelder kommen. Ich fürchte, dass das noch unsere Kinder zurückzahlen werden.