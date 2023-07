„Wir gehen heuer davon aus, dass wir circa 40 Prozent Umsatzeinbußen sehen werden", gab Stefan Gubi, Geschäftsführer Windhager, gegenüber dem ORF eine Einschätzung für die DACH-Region. Dabei spielt der Markt in Deutschland eine große Rolle, dort ist im GEG-Entwurf vorgesehen, Biomasse künftig vorwiegend in Bestandsgebäuden einzusetzen.



Aktuell baut das Seekirchner Unternehmen gemeinsam mit M-TEC ein neues Produktions- und Entwicklungszentrum für Wärmepumpen in Pinsdorf – rund 100 Mio. Euro werden in das zweite Standbein und den Hauptsitz in Salzburg investiert. 2022 vermeldet Windhager einen Umsatz von über 160 Mio. Euro.