Der neue Bundesspartenobmann zeichnet zudem bereits einige Linien vor, in denen sich die Interessenvertretung von Gewerbe und Handwerk künftig bewegen soll und für die die Bundessparte weiter mit vollem Einsatz arbeiten will: Zum einen will die Bundessparte sich dafür einsetzen, den Konsum in Österreich wieder ein Gang zu bringen und das Bauen wieder leistbarer zu gestalten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entbürokratisierung für Unternehmen. Zum anderen will Denk auch den Fachkräftemangel angehen und auf die berufliche Qualifikation als Schlüssel für Wachstum und Erfolg setzen sowie die duale Ausbildung weiter stärken. Dazu zählt auch die Umsetzung der im Regierungsprogramm festgelegte Lehrstellenförderung. Schlussendlich sollen Gewerbe und Handwerk weiter die Innovationskraft ihrer Betriebe fördern und Mitgliedsunternehmen bei der Digitalisierung unterstützen.

Nach seiner Wahl betont Denk zudem, dass das Handwerk und Gewerbe noch immer goldenen Boden hat und sieht es als Aufgabe der Bundessparte der Wirtschaftskammer Österreich im Interesse ihrer Mitgliedsbetriebe an, alles dazu beizutragen, dass "das Gold am Boden wieder sichtbar wird“. Er motiviert weiters zum Unternehmertum und sieht in der beruflichen Ausbildung, angefangen bei der Lehre, bis hin zur Meister- und Befähigungsprüfung und den HBB-Qualifikationen einen wichtigen Mosaikstein, um die stotternde österreichische Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.