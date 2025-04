2024 war für das Gewerbe und Handwerk in Österreich ein schwieriges Jahr: Nach den vorläufigen Schätzungen von KMU Forschung Austria schließt die Sparte das Jahr mit einem realen (mengenmäßigen) Umsatzminus von -4,5 Prozent ab. Nominell (wertmäßig) betrug das Minus -1,0 Prozent. Damit ist 2024 das fünfte Jahr in Folge mit einem realen Umsatzminus. Seit 2019 – damals ging sich es ein mengenmäßiges Plus von 0,5 Prozent aus – ist die Entwicklung rückläufig.

„Corona-Pandemie, Lieferkettenprobleme, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation, Zinshoch und zudem noch Fachkräftemangel: Diese dramatischen Umstände haben zur längsten Rezessionsphase der Nachkriegszeit geführt. Jetzt gilt es zu verhindern, dass sich diese Schwächephase strukturell verfestigt“, betonte Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), bei einem Pressegespräch: „Wir brauchen rasch eine handlungsfähige Regierung, die die Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort entschlossen in Angriff nimmt.“

