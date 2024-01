Mit Serud Ahmad kommt ein bekanntes Gesicht der Branche zu Mark Deutschland. Der 35-jährige Österreicher übernahm die Rolle des Geschäftsführers beim Spezialisten für Hallenheizungen und Lüftungen mit Februar. Seinen Vorgänger Rob Bockting zog es nach 14 Jahren im Unternehmen wieder zurück in die Niederlande, wo er die Leitung bei CMK Lufttechnik und Thermo Air (Töchter der Mark Climate Holding) übernimmt.



Ahmad blickt auf 13 Jahre Branchenerfahrung zurück und kennt sowohl den deutschen als auch österreichischen Markt. In seiner letzten Rolle baute er das dänische Unternehmen FabricAir in Deutschland und Österreich auf, wo er als Country Manager für alle Aktivitäten der beiden Ländergesellschaften tätig war. Mit der Übernahme der Geschäfte von Mark Deutschland durch Ahmad fällt auch der Startschuss für Mark am österreichischen Markt.



