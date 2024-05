Das Anreizsystem des Erneuerbare-Wärme-Pakets (EWP), das seit Jahresbeginn unter anderem bis zu 75 Prozent der Kosten für den Heizungstausch übernimmt und die Förderungspauschale für thermische Sanierungen verdreifacht hat, kommt weiterhin gut an: Die mit der Abwicklung der Förderung beauftragte KPC hat mit 3. Mai vermeldet, 50.802 Förderungsanträge und darüber hinaus 57.322 Registrierungen erhalten zu haben. Zum Vergleich: Bis 5. Februar waren bereits 37.737 Förderungsanträge gestellt worden. Nach aktuellem Stand stehen noch 2,08 Mrd. Euro an Förderungsmitteln zur Verfügung.





So wirklich niederschlagen scheinen sich die Antragszahlen nicht am Markt jedoch noch nicht: Der Verband Wärmepumpe Austria berichtet etwa von 8.123 abgesetzten Wärmepumpen im ersten Quartal 2024 – das entspricht einem Minus von 45,8 Prozent gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahr, im Vergleich mit 2022 sind es rund minus vier Prozent. Eine Prognose für den Verlauf des Jahres will man nicht abgeben.



„Die Euphorie über die Förderungen wurde abgelöst von einer Ratlosigkeit der Branche, da keiner weiß, was als nächstes passiert", schreibt Verbandspräsident Richard Freimüller in seiner letzten Kolumne für TGA. Daher habe der Verband nun eine Vereinbarung mit der KPC getroffen, um in Bälde Webinar-Schulungen für Installateurbetriebe aufzusetzen.