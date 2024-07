Die GC Gruppe hat die inzwischen 16. Elements Badausstellung in Österreich in Bludenz eröffnet. In der großzügigen Badausstellung gibt es neben Produkten zum Ansehen und Angreifen auch unterschiedlich gestaltete Badezimmerkojen und Beratung durch Mitarbeitende. „Für ein Beratungs- und Planungsgespräch nehmen wir uns rund zwei Stunden Zeit“, erklärt Dieter Krieber, Leiter der Elements Badausstellung in Bludenz.



>>> Wo der persönliche Luxus im Bad liegt

Immerhin sei das Badezimmer ein Lebensraum, den wir täglich mehrmals benutzen und der über viele Jahre Freude bereiten soll, so Krieber. Wenn die Zeit gekommen ist, kann auch eine Teilsanierung dem Badezimmer neues Leben einhauchen, „mit Veränderungen wie Armaturen- oder Brausetausch, einem neuen WC bzw. Dusch-WC oder dem Einbau einer bodenebenen Dusche anstelle einer Badewanne gewinnt man ein ganz neues Wohlgefühl im Badezimmer“, weiß der Ausstellungsleiter.