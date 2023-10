Enlighted, Experte im Bereich Property Technology und Teil von Siemens, kündigt die erweiterte Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) in seiner Location-Intelligence- Lösung sowie zwei neue Partner in seinem KI-Partner-Ökosystem an. Location Services, das Real-Time Location System von Enlighted, verfolgt den Standort und die Bewegung von Geräten und Mitarbeitendenausweisen in Gebäuden anhand der bestehenden intelligenten Enlighted-Beleuchtungsinfrastrukturen.

Durch die Einführung von KI-Modellen für maschinelles Lernen verbessert sich die Genauigkeit beim Auffinden von Geräten und Ausweisen auf über 98 Prozent. Ein hohes Maß an Genauigkeit etwa im Gesundheitswesen und in der Fertigung von Bedeutung, wo die genaue Kenntnis des Standorts oft kritisch ist. So können Unternehmen ihre Abläufe optimieren und ihre Bestände besser kontrollieren.



Die KI-Funktionen bauen auf den bestehenden Erfahrungen mit der Touchless Workplace-Lösung von Enlighted auf, einer KI-gesteuerten App, mit der Gebäudenutzer*innen die Temperatur am Arbeitsplatz regeln können. Location Services (RTLS) sowie Touchless Workplace sind Teil des Siemens Xcelerator Marketplace.