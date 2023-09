TGA: Hat KI in der Gebäudetechnik bereits Einzug gehalten?

Phi­lipp Heer: Ja, das hat sie. In der Gebäudeplanung sind bereits Tools vorhanden. Im Bereich Raumautomation gibt es seit einigen Jahren Gadgets mit KI-Unterstützung. Bspw. Google nest, netatmo oder tado. Die Angebote werden nun immer ausgereifter und generieren auch einen Mehrwert, wie im Falle von viboo. Im MSRL-Bereich sehen wir auch erste Konzepte.



Wo liegen die Potenziale der Technik?

Heer: Das Potenzial zum Energiesparen, Erhöhen von Komfort und Kostensparen ist sehr groß! Gebäude werden sehr ineffizient betrieben, zusätzlich zu schlecht parametrierten Anlagen und falsch angeschlossenen Komponenten entsteht ein schleichender Performance Gap über die Betriebsjahre. KI kann in diesen und anderen Fällen helfen. Was in großen Überbauungen allenfalls punktuell ein Energieberater macht, ist gut und recht. Mit KI kann dies aber potenziell in allen 1,8 Mio. Gebäuden in der Schweiz stattfinden, permanent im Hintergrund. KI in der Gebäudeautomation ist also keine Spielerei, sondern ein Enabler für einen effizienten und nachhaltigeren Gebäudebestand.