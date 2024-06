Die Schmidt's Haustechnik hat ihren Stammsitz von Bürs in die Nachbargemeinde Bludenz verlegt. „Wir bleiben damit der Region und unserer starken Verankerung hier vor Ort absolut treu“, betont Spalt. „Die besondere Schlagkraft der Schmidt's Haustechnik liegt genau darin: Es wird in der Region für die Region entschieden, das Team von Schmidt's kennt die Bedürfnisse der Kund*innen in Vorarlberg ganz genau", führt Hans-Peter Moser, geschäftsführender Gesellschafter der GC Gruppe Österreich, aus.



>>> GC-Gruppe: „Wir setzen auf Stabilität und Investitionen!“



„Auch bei der Auswahl der Unternehmen, mit denen wir den Neubau realisiert haben, war uns ein starker Fokus auf die Region bzw. die regionale Wertschöpfung sehr wichtig“, fügt der geschäftsführende Gesellschafter Schmidt's hinzu. Als Generalunternehmer war i+R Industrie- & Gewerbebau tätig, für die architektonische Ausgestaltung zeichnet das Architekturbüro Zottele Mallin aus Bludenz verantwortlich.