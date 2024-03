Stark verändert hat sich auch der Großhandelsmarkt. Als wir beide Anfang der Nullerjahre in die Branche gekommen sind, gab es mindestens 30 relevante Großhändler. Jetzt teilen sich drei Anbieter mehr als 80 Prozent des Marktes. Woran liegt es, dass der Konzentrationsprozess gerade hier so stark ist?



Moser: Wir sind in einem dynamischen Umfeld, in dem wir für unsere Kund*innen mittlerweile ein enorm breites Leistungsspektrum anbieten: Von der klassischen Logistik- und Bankfunktion über Schauraume, Abholmärkte, Service und Montage, Webshops, Digitallösungen … wenn ich da jetzt ins Detail gehe, kann ich lange weiterreden, so viel bietet der Großhandel heute an. Der Punkt ist der: Es braucht eine gewisse Größe, um das alles entwickeln, vorhalten und anbieten zu können. Ich war ja selbst bei einigen Akquisitionen in den letzten Jahren federführend dabei. Dabei ging es nie um „Kosten runter und Mitarbeitende raus“, sondern darum, den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, unter ein sicheres Dach zu schlüpfen. Dieses sichere Dach ist entscheidend. Jedoch steht vor Ort, bei den einzelnen Kund*innen, immer die regionale, persönliche Beziehung im Vordergrund.



Das ist doch ein Widerspruch: Der Konzentrationsprozess bei gleichzeitiger Betonung der Regionalität.



Moser: Nein, das ist kein Widerspruch. Die Märkte sind regional. Wir bei der GC leben das ganz besonders intensiv mit unseren selbständig geführten Häusern, die von in der Wolle gefärbten Unternehmern geführt werden, die für ihren regionalen Markt leben. Aber sie brauchen ein verlässliches Leistungsangebot im Hintergrund, das sie konstant zur Verfügung haben; und dafür braucht es eine Großhandels-Struktur von nachhaltig belastbarer Größe. Wir haben die komplette Logistik für alle GC-Häuser vereinheitlicht, das heißt die kleinste Niederlassung bekommt für das kleinste Projekt die gleiche Leistung wie ein großes Haus für ein Riesenprojekt. Das schafft ein Kleiner nicht alleine, darum gibt es sie kaum mehr. Unsere Elements-LKWs liefern verlässlich dasselbe Produktsortiment überallhin.

Sie haben sich heuer entschlossen, nicht auf der Energiesparmesse Wels auszustellen, wo nun einer der beiden großen Mitbewerber alleine präsent war. Aber sie haben auch keine Hausmesse veranstaltet wie der größte Marktbegleiter. Was machen Sie stattdessen, um sich sichtbar zu machen?



Moser: Ich bin der Meinung, dass angesichts des Marktumfelds 2024 nicht das Jahr der großen Partys sein kann. Wir haben uns stattdessen für einen effizienten, zielgerichteten Einsatz der Ressourcen entschieden. Die Frage, die wir uns gestellt haben, war: Wie können wir unseren Industrie- und Installateurpartner*innen einen nachhaltigen Leistungsvorteil verschaffen? Zwei Themen sind es, die wir heuer vorantreiben: Zum einen ist es die Sortimentsentwicklung. Am 18. April präsentieren wir die neue Designlinie unseres Bad-Exklusivlieferanten Vigour in Wien. Mit der Präsentation von „Vigour white“ sprechen wir Installateur*innen, Badplaner*innen und Architekt*innen an und geben ihnen die Möglichkeit, sich am Markt noch einmal zu differenzieren. Bei der Veranstaltung in ausgewähltem, exklusivem Rahmen geht es uns ganz wesentlich um die Vermittlung von Inhalten, Information und Mehrwert.