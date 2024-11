Bei seiner Hauptversammlung am 26. November wählte der Vorstand der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie einen neuen Vorsitzenden: Haimo Primas wurde einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Der 53-jährige gebürtige Grazer studierte Betriebswirtschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz und ist seit 22 Jahren bei Holcim tätig.

Seit 1. Oktober ist Primas zudem CEO von Holcim Österreich und führt auch die Holcim Cement CE Holding. Für ihn steht die Roadmap der österreichischen Zementindustrie als wichtigstes Instrument für eine erfolgreiche Klimazukunft im Zentrum: „Wir werden als VÖZ die grüne Transformation weiter vorantreiben. Ich bin davon überzeugt, dass uns dies gemeinsam gelingen wird."

Zu den momentan größten Herausforderungen der Zementindustrie zählen die Reduktion der CO 2- Emissionen wie auch das Thema Speichern und Weiterverarbeiten von CO 2 . Dazu müssen die Rahmenbedingungen der heimischen Standortpolitik deutlich verbessert werden, fordert die Interessenvertretung: Vorschläge dafür sind die Kompensation indirekter Stromkosten sowie beschleunigte Verfahren für den Ausbau erneuerbarer Energie und moderner Netzinfrastruktur für Strom, Wasserstoff und CO 2 . Primas betont zudem das Thema Kreislaufwirtschaft als Wettbewerbsvorteil von Zement und Beton wie auch die Speicherfähigkeit des Baustoffs Beton für die Anwendung der Bauteilaktivierung.

>> Tipp der Redaktion: Alle Personalmeldungen aus der Branche finden Sie gesammelt hier, bleiben Sie auch mit unserem Newsletter immer up to date!