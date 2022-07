Die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp, eine Tochter der Wien-Süd, hat in Theresienfeld in Niederösterreich die zukunftsweisende Wohnhausanlage „Viertel hoch Zwei“ errichtet. Eine Bewohnerin erlaubt einen Lokalaugenschein. Das Thermometer zeigt an diesem Nachmittag 37 Grad, die Hitze flirrt buchstäblich in der Luft. Christine Schlögl öffnet die Wohnungstür, sie wirkt keineswegs erhitzt. Bei 37 Grad Außentemperatur hat es in ihrer Wohnung 24 Grad.

Das Geheimnis hinter dem Wohlfühlklima ist keine Klimaanlage, sondern ein ausgeklügeltes Energiesystem mit Bauteilaktivierung. Schlögl beobachtet seit ihrem Einzug vor zwei Jahren genau, was sich temperaturtechnisch wie auch in puncto Energieverbrauch in ihrer 70 Quadratmeter großen Wohnung so tut. Die gebürtige Theresienfelderin zahlt rund 400 Euro Strom im Jahr, die Miete beträgt 540 Euro monatlich. Dazu kommen noch die 25.000 Euro Baukostenzuschuss.



„Oft denke ich, was für ein Glück ich hatte – erstens, dass sich die Fertigstellung genau vor Corona ausging und zweitens, jetzt, durch den Krieg in der Ukraine und mit den Klimaschutzbemühungen: Heizen und Kühlen ohne fossile Energie“, freut sich Schlögl. Geheizt und gekühlt wird über die Betondecken.