Das liegt, so Haugeneder, an den schon erwähnten hochwertigen Materialien, die in der Gebäudetechnik verbaut werden. Alleine der Ventilator des beispielgebenden Fancoils besteht aus bis zu 200 Einzelbauteilen. Verwendet werden Metalle und Metallegierungen, die heute bestenfalls „downgesized“, also zu minderwertigem Material eingeschmolzen werden, wenn sie nicht überhaupt bloß verschrottet und entsorgt werden. Michael Haugeneder: „Wenn die Gebäudetechnik es mit Nachhaltigkeit und CO 2 -Bilanz ernst meint, muss sie beginnen, Daten über ihre Produkte zu liefern – so wie es andere Baugewerke schon tun.“ Grund genug, sich umzuschauen: Was tut die Gebäudetechnik bereits in Sachen Kreislaufwirtschaft?